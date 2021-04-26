Командир отделения 6-й самостоятельной военизированной пожарной части по охране города Припять (СВПЧ-6), Герой Украины Василий Игнатенко стал известен всему миру как один из первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он принимал непосредственное участие в тушении пожара на АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Получил большую дозу облучения, 27 апреля был эвакуирован в Москву для лечения. Однако операция по пересадке костного мозга результатов не дала. Умер Василий Игнатенко 13 мая 1986 года. Ему было 25 лет. Отважный ликвидатор похоронен вместе с другими пожарными и работниками Чернобыльской АЭС на Митинском кладбище в Москве.
Сегодня подвиг Василия Игнатенко вспоминали в Березино, где его именем названа одна из улиц и установлена мемориальная доска. В райцентре проживают родственники героя. На реквием памяти героя-пожарного пришли его мама Татьяна Петровна и сестра Наталья, которая много лет трудилась в районном отделении неотложной помощи.
В митинге-реквиеме приняли участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома Александр Ильясевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Соколовская, спасатели Березинского района, члены клуба «Сирена», представители общественных организаций.
Председатель Березинского районного совета ветеранов Николай Зябко обратился к родным отважного ликвидатора:
– Примите наши искренние соболезнования. Мы знаем, что боль от потери сына и брата не утихает и сегодня... Мы собрались, чтобы отдать дань уважения людям, которые пожертвовали жизнями, чтобы мы могли жить мирно, быть здоровыми, сильными и счастливыми.
Память о подвиге всех ликвидаторов в Березино увековечили минутой молчания и пронзительным звуком сирены пожарной машины.
Фото районной газеты «Бярэзiская панарама»
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В Березино почтили память героя-пожарного, ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС
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