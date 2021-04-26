В Березино почтили память героя-пожарного, ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня подвиг Василия Игнатенко вспоминали в Березино, где его именем названа одна из улиц и установлена мемориальная доска. В райцентре проживают родственники героя. На реквием памяти героя-пожарного пришли его мама Татьяна Петровна и сестра Наталья, которая много лет трудилась в районном отделении неотложной помощи.В митинге-реквиеме приняли участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома Александр Ильясевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Соколовская, спасатели Березинского района, члены клуба «Сирена», представители общественных организаций.Председатель Березинского районного совета ветеранов Николай Зябко обратился к родным отважного ликвидатора:Память о подвиге всех ликвидаторов в Березино увековечили минутой молчания и пронзительным звуком сирены пожарной машины.Фото районной газеты «Бярэзiская панарама»