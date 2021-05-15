В Березе частное предприятие не доплатило в бюджет свыше 102 тысяч рублей налогов

рассказал:За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Кобринским межрайонным возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и директора предприятия, а также двух его заместителей. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное следствие.