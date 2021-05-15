В Березе частное предприятие не доплатило в бюджет свыше 102 тысяч рублей налогов

В Березе коммерческое предприятие оптовой торговли продуктами питания скрывало выручку от реализации мясной продукции за наличный расчет. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Кобринского межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля по Брестской области.
Начальник Кобринского межрайотдела Александр Кондратюк рассказал:
– В ходе проверки установлено, что директор и два его заместителя в течение четырех лет, с 2016 по 2020 год, для занижения налоговой базы своего коммерческого предприятия организовали реализацию мясной продукции за наличный расчет. В бухгалтерию предоставлялись фиктивные документы с недостоверными сведениями о фактическом покупателе и о цене реализуемой продукции в сторону уменьшения. Должностными лицами коммерческого предприятия была разработана противоправная схема по реализации на территории Республики Беларусь мясной продукции за наличный расчет в адрес субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю мясной продукцией, путем оформления подложных первичных учетных документов о якобы имевшей место быть реализации мясной продукции в адрес подконтрольного индивидуального предпринимателя с незначительной торговой надбавкой в размере 2%. Фактически же за наличный расчет в адрес указанных субъектов хозяйствования реализация мясной продукции осуществлялась с торговой надбавкой от 15 до 20%, в результате чего умышленно была занижена налоговая база по НДС и налогу на прибыль.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Кобринским межрайонным возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и директора предприятия, а также двух его заместителей. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное следствие.
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