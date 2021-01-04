В новогодние праздники Берестовицкая ЦРБ не осталась без подарков – парк скорой помощи пополнился двумя новыми каретами, приобретенными за счет средств районного бюджета. Медики и пациенты благодарны председателю райисполкома Антону Кулисевичу, что большое внимание уделяет медицине. Машины оснащены кислородными баллонами и выдвижной каталкой, это существенно облегчит транспортировку пациентов и поддержание их стабильного состояния.
Фото из архива
Заместитель главного врача Янина Скрундевская уточняет ИД «Беларусь сегодня»:
– У нас четыре машины скорой помощи, максимальный радиус обслуживания – 40 километров, в районе проживает около 15 тысяч человек. Прошлые кареты уже отслужили свой срок, который по техрегламенту всего пять лет. Глава района пообещал, что сможем приобрести новые. Слово сдержал, и автомобили уже отправились на первые вызовы. В каждом два десятилитровых баллона с кислородом, которые, в частности, помогают в транспортировке коронавирусных пациентов, без опасений забирая их из дома и обеспечивая по пути надежную поддержку. Важна выдвижная каталка, потому что некоторых тяжелых пациентов доставляем в ресурсный центр в Волковыск. В каретах, помимо прочего, манипуляционный столик, выводы розеток, к которым можно подключить различную аппаратуру, и другие технические прелести. Все это – для удобства работы фельдшера.
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В Берестовицкой ЦРБ новые автомобили с кислородными баллонами
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ