В «Берестовице» изменят схему движения транспорта из-за ремонта дорожного покрытия

Ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия будут вестись с 20 июля в пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе, в связи с чем здесь изменится схема движения большегрузных автомобилей. Об этом sb.by сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Ремонт будет идти на въездном направлении грузовиков из Польши в Беларусь, поэтому поменяется только схема движения фур по въезду.

«Работы по замене покрытия дорожных полос, а также площадки для стоянки грузового транспорта осуществляются в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству рентгеновской сканирующей системы», – уточнила Юлия Романюк.

Планируется, что ремонт на данном направлении осуществят в течение четырех месяцев.

Перевозчикам и физлицам рекомендуется учитывать предоставленную информацию при планировании маршрута пересечения белорусско-польской границы.