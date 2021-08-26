В Белыничском районе со стрельбой и погоней задержали пьяного водителя

Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, 25 августа в 19:40 в деревне Согласие Белыничского района сотрудники ГАИ потребовали от водителя автомобиля «Опель Вектра» остановить машину. Но тот на включенные маячки и звуковые сигналы дорожной милиции не отреагировал и попытался уйти.

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«Сотрудники ГАИ неоднократно подавали сигналы об остановке, однако водитель по-прежнему продолжал движение. В районе деревни Новоселки после предупредительного выстрела инспектор выстрелил по колесам иномарки, что вынудило нарушителя остановиться, пуля попала в заднее правое колесо автомобиля, водитель не пострадал», – говорится в сообщении.

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Нарушителем оказался 43-летний могилевчанин – мужчина был очевидно нетрезв, от него исходил резкий запах алкоголя. При этом от медосвидетельствования нарушитель отказался. Как выяснилось, он и раньше неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

По факту произошедшего проводится проверка.