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  2. В Белыничском районе автомобиль съехал в кювет и сгорел – водитель в реанимации

В Белыничском районе автомобиль съехал в кювет и сгорел – водитель в реанимации

Сегодня рано утром в Белыничском районе случилось ДТП. 

Архивное фото

Подробности аварии sb.by рассказала старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова. 

– В понедельник, 30 августа, в 4:00 около агрогородка Большая Мощаница автомобиль LADA Largus Cross съехал в кювет и, ударившись о водопропускную трубу, опрокинулся. Машина сгорела за несколько минут. За рулем был 44-летний житель столицы. Мужчину госпитализировали с травмами, сейчас он в реанимации. Предварительно установлено, что он был трезв. Пассажиров в салоне не было. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и Белыничского РОЧС, – пояснила представитель ГАИ. 

Проводится проверка случившегося. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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