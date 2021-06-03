В Беловежской пуще впервые зафиксирован новый потенциальный вредитель – американский хвойный клоп

На территории Национального парка «Беловежская пуща» обнаружен новый потенциально опасный вредитель – американский хвойный клоп, вид, ранее не регистрировавшийся на территории Беларуси, сообщили в природоохранном учреждении.
– Первые экземпляры насекомого переданы в научный отдел, – проинформировали в нацпарке. – Гости пробрались внутрь административного корпуса, скорее всего, на зимовку. Сотрудница национального парка принесла насекомое ученым прямо в руке. В течении нескольких дней были обнаружены и остальные особи.
Специалисты проинформировали, что в Европе американский хвойный клоп впервые был обнаружен в Италии в 1999 году. В настоящее время оккупировал уже большую часть континента. Из сопредельных с Беларусью стран наиболее близкие находки были в Украине (город Чернигов), Польше (Кампиносский национальный парк в окрестностях Варшавы), Литве.
– В последние пять лет поиск этого насекомого активно проводился и на территории Беларуси, особенно в южной части – Брестской и Гомельской областях, – отметили в научном отделе нацпарка. – Американский хвойный клоп был замечен в октябре 2020 года в городе Береза Брестской области, на стене здания. Интересно, что в очередной раз чужеродный вид из числа насекомых проявляет такое стремление к зимовке в постройках, создаваемых человеком.
Питается американский хвойный клоп на молодых побегах и генеративных органах некоторых видов хвойных семейств. Это снижает производство семенной продукции.
– По данным исследователей из других стран известно, что американский хвойный клоп может приводить к повреждению существенной доли семян хвойных –от 70 процентов и выше в зависимости от региона, тем самым представляя весомую угрозу естественному возобновлению сосновых лесов, – констатировали в нацпарке. – Тем не менее непосредственных исследований по влиянию этих клопов на ход естественного лесовосстановления не проводилось.
В национальном парке считают необходимым дальнейшее выявление новых мест обитания американского хвойного клопа, наблюдение за динамикой и путями расселения его по территории страны, поиск естественных врагов этого потенциально опасного вредителя лесного хозяйства, изучение зарубежного опыта в ограничении численности вида.
Фото: сайт национального парка «Беловежская пуща»
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В Беловежской пуще впервые зафиксирован новый потенциальный вредитель – американский хвойный клоп
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