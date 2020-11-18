В Беловежской пуще в следующем году фотоловушки установят вдоль лесных дорог

Количество фотоловушек на территории Национального парка «Беловежская пуща» в 2021 году станет больше, сообщили в природоохранном учреждении.
– В 2021 году планируется оснащение участков лесного фонда фотоловушками для фиксации нарушений природоохранного законодательства, – проинформировали в отделе охраны леса и лесного хозяйства нацпарка. – Данные устройства будут расставлены вдоль лесных дорог для исполнения контроля за соблюдением режима посещения лесов национального парка, соблюдением правил поведения в лесу, с целью предотвращения размещения несанкционированных мест складирования отходов в лесном фонде, а также незаконных действий на территории лесного фонда.
Перед установкой фотоловушек в лесных массивах будут размещены предупреждающие знаки, информация о проведении фотофиксации нарушений будет доступна на официальном сайте национального парка.
Пропускной режим в Национальном парке «Беловежская пуща» осуществляется через сеть КПП, часть которых работает круглосуточно, остальные – в дневное время. Данный режим предусматривает порядок допуска на территорию нацпарка и его объекты как сотрудников, так и работников других хозяйств, а также посетителей, правила въезда на территорию через контрольно-пропускные пункты автомобильного, гужевого транспорта и автомашин специальных служб других ведомств, правила ввоза и вывоза материальных ценностей.
В нацпарке осуществляется проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в области охраны и использования животного и растительного мира. Поскольку НП «Беловежская пуща» расположен в границах трех административных районов – Каменецкого, Пружанского, Свислочского, а в Ивацевичском районе находится подчиненное ему ЛОХ «Выгоновское», подконтрольная территория достаточно значительная по размерам. Поэтому применение разнообразных средств контроля на этой обширной территории полностью оправдывает себя.
Традиционно на территории нацпарка с помощью фотоловушек специалисты наблюдают также за жизнью зверей. Благодаря этому методу наблюдения ученым удалось открыть много нового.
Фото: npbp.by
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В Беловежской пуще в следующем году фотоловушки установят вдоль лесных дорог
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