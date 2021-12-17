В Беловежской пуще прошла областная елка в рамках акции "Наши дети"

Школьники из разных уголков Брестской области – более 250 человек – собрались сегодня в Национальном парке «Беловежская пуща» на областной благотворительный новогодний праздник акции «Наши дети». Областная елка впервые проходила в национальном парке в поместье Деда Мороза.

На воротах ребятишек встретили стража и сказочная Каргота. Всех пропустили. Дальше – волшебная мельница, где участники экспериментального театра огненного шоу исполнили номер «Мельница». В поместье сегодня было шумно и весело: работала выставка детского народного творчества, проводились игры, выступали любительские творческие коллективы. У площадки «Горка-сани» дети сделали фото. А на площадке «Двенадцать месяцев» зажгли костер. Дальше – к новогодней елке. Участники ансамбля «Непоседы» из Каменецкого района исполнили номер «В лесу родилась елочка». Дед Мороз вручил детям подарки. И зажглась елочка…

Ребят поздравил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко:

– Дети – наше будущее, все начинается с них. Эта прекрасная елка, эта старая традиция в Новый год поздравлять друг друга, поздравлять детей – душевная и чистая традиция, которую должен чтить каждый взрослый человек. Мечты, задумки, ночные мысли, записочки, которые дети с пожеланиями пишут Деду Морозу, рано или поздно сбудутся. У меня сбылась мечта через 40 лет – в 10 лет я мечтал побывать в Беловежской пуще и побывал, когда мне уже за 50. Праздник, который сегодня мы проводим, – для детей из всех районов области, которые в чем-то отличились, стали лучшими, они тоже о чем-то мечтают. Они увидели пущу, самую высокую елку, обняли Деда Мороза, посмотрели новогоднее представление, поводили хороводы. Все желания, которые они загадают, обязательно сбудутся. О них обычно не говорят, но об одном могу сказать: здоровья всем. Планы области сверстаны на 2022 год, мы много будем заниматься здравоохранением, социальной сферой: строить школы, детские сады, ремонтировать дороги. Много амбициозных планов, и они сбудутся.

А какие желания загадывают дети? Вопрос к Деду Морозу.

- В первую очередь они хотят быть счастливыми. Это главное желание,- рассказал Дед Мороз. - Талантливые дети хотят быть еще и популярными. Потому что слава дает возможность получить обратную связь и энергию от творчества. Чем больше радости в эти дни мне удается подарить в детям, тем больше ее возвращается в мое сказочное Поместье.

Наташа Глухова – ученица школы №3 Березы, участница образцовой театральной студи Притяжение», которая стала лауреатом областного этапа республиканского смотра-конкурса «Здравствуй, мир!»:

- По дороге в Беловежскую пущу удивляла природа, высоченные деревья. Представляла, что попала в сказку, и я – герой.

Яна Мостыка из Малечской яли-сада - школы Березовского района – победитель республиканской олимпиады по трудовому обеспечению, победитель творческих районных конкурсов, была впечатлена не меньше:

- Наконец увидела дуб, которому полтысячи лет, и осознала, какие мы хрупкие на планете, потому мое желание – мир в стране.

В нынешнем году из бюджета Брестской области для новогодних мероприятий детям выделено 80 тысяч рублей. Более 10 тысяч школьников примут участие в праздничных мероприятиях, организуемых в областном центре и районных городах. Не останутся без внимания и остальные дети.