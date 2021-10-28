В Беловежской пуще приступили к учету зубрят

В Беловежской пуще стартовал осенний учет родившихся у зубров детенышей. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка.
С приходом осени огромные стада зубров начали выходить из лесных массивов на открытые участки и специально созданные для них кормовые поля. По мнению специалистов, это время идеально подходит для подсчета их малышей.
По предварительным подсчетам, уже зарегистрировали около шестидесяти телят. Но это еще не итоговая цифра, так как некоторые самки рожают зубрят в ноябре и декабре. На конец прошлого года было 82 теленка.
– Зубрята-сеголетки очень игривые. Они любят собираться в одну группу, образуя своеобразный детский сад. Хотя все они разного возраста. Первые малыши появляются на свет в апреле, большинство – в середине лета, а небольшое количество телят – поздней осенью или даже зимой, – рассказал ведущий научный сотрудник национального парка Алексей Буневич.
Каждый год в природоохранном учреждении осуществляется зимний учет взрослых зубров. Эксперты анализируют следы животных, разбираются в хитросплетениях их дневных переходов, местах лежек. Визуальные учеты, когда зубров можно заметить, проводят на подкормочных площадках. Используются также фотоловушки, а в последние годы применяется и съемка с квадрокоптера.
Фото: npbp.by