В Беловежской пуще получены новые данные о восстановлении популяции белой пихты

В Национальном парке «Беловежская пуща» получены новые данные о восстановлении охраняемого вида растений — пихты белой, сообщили в природоохранном учреждении.

— Сотрудники научного отдела провели инвентаризацию состояния популяции пихты белой, которая имеет в нашей стране охранный статус I — вид, находящийся на грани исчезновения, — проинформировали специалисты. — Данное естественное местообитание располагается в урочище Тисовик Никорского лесничества и является единственным в нашей стране. По итогам инвентаризации было выявлено 15 молодых экземпляров пихты, чьи размеры достигли перечетных — толщина ствола 6 см и более.

В нацпарке добавили, что каждому новому экземпляру присвоен идентификационный номер, произведены замеры основных показателей и картирование на схеме, что необходимо для проведения последующих этапов инвентаризации.

Пихта белая — крупное вечнозеленое однодомное дерево высотой до 33 м и диаметром ствола до 80 см. Крона почти цилиндрическая, с мутовчатыми веточками. Кора беловато-серая, гладкая. Ареал этого реликтового вида охватывает Атлантическую и Среднюю Европу, Карпаты, Средиземноморье. Место обитания пихты белой — елово-грабовая дубрава. Помимо Беловежской пущи дерево культивируется в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, выращивается в отдельных парках и лесопитомниках. Для сохранения вида необходимы постоянный контроль состояния популяции в урочище Тисовик, периодическая оптимизация режима увлажнения и освещения, искусственное разведение в питомниках и расселение в другие места.

, — отметили в нацпарке.