В Беловежской пуще нашли противотанковую немецкую мину

Противотанковая немецкая мина времен войны обнаружена на территории Беловежской пущи, информирует сайт национального парка.

На снаряд Tellermine 42 в субботу, 18 июля, в Королево-Мостовском лесничестве наткнулись сотрудники Брестского погранотряда, которые сообщили об опасной находке в Пружанский РОВД. Мину вывезли с территории Беловежской пущи и обезвредили.

Прототип Tellermine появился на вооружении немецкой армии в конце Первой мировой войны для противодействия быстрым британским танкам. Эти мины также широко использовались вермахтом и союзниками Германии во время Второй мировой войны. Наиболее массовой являлась Tellermine 42, которых начиная с 1942 году было произведено более 10 млн штук.