В Беловежской пуще намерены начать заболачивание сети мелиоративных каналов «Жарковщина»

На территории Национального парка «Беловежская пуща» с целью восстановления гидрологического режима природных территорий будет произведено заболачивание сети мелиоративных каналов «Жарковщина», сообщили в природоохранном учреждении.
О реализации данного проекта шла речь на состоявшемся в начале февраля в нацпарке семинаре, посвященном Всемирному дню водно-болотных угодий.
– С начала 2000-х годов Национальный парк «Беловежская пуща» в сотрудничестве с общественным объединением «Ахова птушак Бацькаўшчыны» выполняют ряд проектов по устойчивому управлению водно-болотными угодьями, – проинформировали в научном отделе. – В этом году в рамках природоохранного проекта стартуют строительные работы по заболачиванию самого крупного объекта лесной мелиорации Беловежской пущи – сети каналов «Жарковщина». Общая площадь объекта составляет более 1,2 тысячи гектаров.
Мелиоративная сеть «Жарковщина» находится в северной части Национального парка «Беловежская пуща» и территориально относится к Свислочскому району Гродненской области. В глобальном разрезе почти вся проектная территория находится в заповедной зоне Беловежской пущи и с 2014 года включена в состав трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
– Обширная осушительная мелиорация, проведенная в Беловежской пуще в различные исторические периоды, спустя десятилетия является первопричиной серьезных экологических проблем в уникальных экосистемах особо охраняемой природной территории, – отметили в нацпарке. – В их числе катастрофическое снижение уровня грунтовых вод, в результате которого в лесах усыхают ясени, ели, зарастают древесно-кустарниковой растительностью места обитания находящихся под угрозой глобального исчезновения видов – открытые низинные болота. То есть работа по повторному заболачиванию здесь – важный шаг навстречу природе.
После изучения подходов к проектированию и специфики инженерных решений участники семинара посетили планируемый объект заболачивания. Работы по объекту планируется провести в ближайшее время.
Природоохранный проект для особо охраняемых природных территорий осуществляется совместно ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», общественным объединением «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Франкфуртским зоологическим обществом (Германия). Сотрудничество осуществляется на основании меморандума о взаимопонимании, который определил основные приоритеты в совместной работе и был подписан в 2013 году, а затем продлен в 2019 году на пять лет.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
573
В Беловежской пуще намерены начать заболачивание сети мелиоративных каналов «Жарковщина»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter