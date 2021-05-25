В Беловежской пуще начата подготовка нового плана управления национальным парком

– проинформировали в научном отделе нацпарка.Данная встреча – начальный этап подготовки проекта плана для Беловежской пущи, который был сосредоточен на обсуждении долгосрочных целей управления, уточнении задач и направлений деятельности, а также комплексном анализе проблемных аспектов, связанных прежде всего с сохранением природного наследия Беловежской пущи и обеспечением устойчивого развития данной территории на основе экологических приоритетов.– отметили в нацпарке.Основная цель деятельности ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» – сохранение в естественном состоянии и комплексное изучение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов Беловежского девственного леса, биологического и ландшафтного разнообразия территории, восстановление нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, а также их устойчивое использование в природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных, рекреационных и иных целях. План управления является основополагающим документом, на основе которого производится управление особо охраняемыми природными территориями.