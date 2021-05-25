В Беловежской пуще начата подготовка нового плана управления национальным парком

Подготовка нового десятилетнего плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» началась в этом природоохранном учреждении.
– В связи с необходимостью разработки нового плана управления на очередной десятилетний период в Беловежской пуще состоялось рабочее совещание, – проинформировали в научном отделе нацпарка. – Участие в нем приняли представители Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси, руководители отделов ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Данная встреча – начальный этап подготовки проекта плана для Беловежской пущи, который был сосредоточен на обсуждении долгосрочных целей управления, уточнении задач и направлений деятельности, а также комплексном анализе проблемных аспектов, связанных прежде всего с сохранением природного наследия Беловежской пущи и обеспечением устойчивого развития данной территории на основе экологических приоритетов.
– Для включения в план в процессе заседания были сформулированы мероприятия по оптимизации гидрологического режима природных комплексов, реабилитации нарушенных болот, исследованиям различных компонентов биоты, восстановлению лесных экосистем, регулированию чужеродных видов, проведению мониторинга, развитию туристической сферы, международного сотрудничества в рамках трансграничного Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, экологического образования, информационного обеспечения и др., – отметили в нацпарке. – В дальнейшем, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», планируется проведение общественного обсуждения проекта плана управления, а также прием замечаний заинтересованных сторон.
Основная цель деятельности ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» – сохранение в естественном состоянии и комплексное изучение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов Беловежского девственного леса, биологического и ландшафтного разнообразия территории, восстановление нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, а также их устойчивое использование в природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных, рекреационных и иных целях. План управления является основополагающим документом, на основе которого производится управление особо охраняемыми природными территориями.
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В Беловежской пуще начата подготовка нового плана управления национальным парком
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