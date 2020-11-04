В Национальном парке "Беловежская пуща" приступили к осенне-зимней подкормке диких животных, сообщает Официальный сайт Национального парка.
Подкормку оленя, лани, косули, кабана начали из-за ухудшения кормовой базы и приближения зимы. Подкрепиться копытные могут на специально отведенных площадках.
Вместе с подкормкой в национальном парке будет проводиться учет диких животных, который осуществляется по правилам в одно и то же время в определенные дни.
"Егерская служба в местах подкормки с охотничьих вышек будет вести наблюдение за животными, чтобы выявить больных и травмированных. Это биотехническому мероприятие – очень важное ", – подчеркнули в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства.
Фото: npbp.by
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В Беловежской пуще начали осенне-зимнюю подкормку диких животных
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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