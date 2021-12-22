В Беловежской пуще изучают условия зимовки летучих мышей

Специалисты научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» и сотрудники ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» провели экспедицию по розыску мест зимовок летучих мышей в Беловежской пуще, сообщили в природоохранном учреждении.

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– Оказалось, территория национального парка располагает достаточным количеством таких мест, а точнее – объектов, – проинформировали в научном отделе. – В летнее время лесной массив Беловежской пущи – дом большинства видов рукокрылых Беларуси. Но для выживания летучих мышей в зимний период им необходимы помещения, в которых даже в мороз сохраняется плюсовая температура, необходимая влажность, полный покой и к тому же нет света. На территории Беловежской пущи и ее охранной зоны расположено множество уже не использующихся (либо использующихся как склады) хозпостроек, подвалов, сооружений оборонного назначения: военные ангары, бывшие командные пункты и другие подземные строения, условно подходящие потребностям рукокрылых и позволяющие им в комфортных условиях проводить зимнюю спячку. Чтобы пережить зиму, рукокрылые используют там любые укрытия: отслоившуюся штукатурку, отставшую от стен краску, трещины и расщелины в бетоне и даже коробки электропроводки.

В ходе экспедиции были обнаружены места зимней спячки летучих мышей: широкоушки европейской (II категория охраны Красной книги Республики Беларусь), ночницы Наттерера (III категория охраны Красной книги Республики Беларусь), ночницы водяной, ушана бурого и, возможно, серого (IV категория охраны Красной книги Республики Беларусь), позднего кожана.

– В связи с тем что рукокрылых зимой запрещается беспокоить, осмотр помещений проводился чрезвычайно быстро, виды определялись бесконтактно, и лишь в некоторых случаях мышей удалось сфотографировать, – пояснили специалисты.

По результатам проведенного исследования на многие объекты – места массовых зимовок летучих мышей – будут составлены паспорта, а сами объекты будут переданы под охрану. В первую очередь это будет сделано для видов, занесенных в Красную книгу Беларуси. Для самых уязвимых видов научные сотрудники также займутся поиском способов улучшения условий зимовки.

В нацпарке обратили внимание на то, что за время экспедиции была обследована лишь часть мест, где могут зимовать рукокрылые. Поисковые работы и последующая инвентаризация мест массовых зимовок летучих мышей в Беловежской пуще будут продолжены.