В поместье главного белорусского Деда Мороза на территории Национального парка «Беловежская пуща» 13 февраля пройдут проводы Снегурочки, что ознаменует окончание высокого новогоднего сезона.
– 13 февраля в поместье белорусского Деда Мороза состоится ежегодный праздник «Проводы Снегурочки», – проинформировали в природоохранном учреждении. – В рамках мероприятия пройдет гастрономический фестиваль «Пущанский смак».
Проводы Снегурочки и семьи Деда Мороза – традиционный праздник, который проходит по сложившемуся обычаю весело, с ароматными блинами и знаменитым чаем на пущанских травах. Снегурочку, Стужу, Вьюгу и Метелицу провожают в далекое путешествие в Антарктиду. Сопровождает проводы зимних гостей гастрономический фестиваль «Пущанский смак».
– В программе – кулинарный фестиваль-конкурс среди объектов общественного питания «Лучшее блюдо из дичи», презентация авторского блюда, гастрономический базар «Пущанские прысмаки», мастер-класс по выпечке блинов для самых маленьких гостей праздника, мастер-класс по традиционным белорусским ремеслам, – отметили в нацпарке. – Будут работать детская игровая площадка и лыжная площадка для детей «Веселые старты».
Гости праздника смогут попробовать и приобрести для себя и своих друзей экологически чистые продукты из дичи, грибы пущанского леса, варенье из ягод, собранных в Беловежской пуще, целительный мед с волшебной пасеки Деда Мороза, ароматный травяной чай, пышные блины и знаменитый пущанский напиток.
«Поместье белорусского Деда Мороза» – самый известный туристический бренд страны. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек. Поместье открылось 16 декабря 2003 года. Территория занимает почти 15 гектаров. Это одно из самых красивых мест «проживания» Деда Мороза, которых сейчас немало в мире.
Открытие зимнего сезона в поместье белорусского Деда Мороза в нынешнем сезоне состоялось 12 декабря.
Фото: БЕЛТА
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В Беловежской пуще 13 февраля пройдут проводы Снегурочки
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