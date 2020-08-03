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В Беловежской пуще проводят научный эксперимент в рамках борьбы с порослью красного дуба

Повышение эффективности в борьбе с порослью красного дуба – одного из наиболее опасных инвазионных видов растений – является целью эксперимента, который проводится в настоящее время на территории Национального парка «Беловежская пуща».

– В настоящее время считается, что наиболее радикальным способом избавления национального парка, как и других особо охраняемых природных территорий Беларуси, от дуба красного является его вырубка. Однако и она не позволяет полностью удалить растения из состава растительного сообщества. Основная проблема  – это обильная пневая поросль, от которой очень сложно избавиться, – пояснили в природоохранном учреждении.

Для проведения своеобразного эксперимента Беловежскую пущу посетил заведующий лабораторией продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, кандидат биологических наук Максим Ермохин.

– Не проблема удалить дерево, проблема – что делать с пневой порослью, которая после этого образуется, – цитируют специалиста в научном отделе НП «Беловежская пуща». – Существует несколько методов с разной степенью затратности и экологичности. Самый, наверное, радикальный и в то же время экологичный – фрезеровка пней, но он и самый затратный. Второй – обработка пней различными химсоставами, но все они приводят к загрязнению почвы и неприемлемы для охраняемых территорий. Еще один вариант – засыпать или закрыть пни, чтобы снизить активность придаточных почек. Это можно сделать чем угодно – темным полиэтиленом, почвой, подстилкой и т. д., но засыпать опилками, с нашей точки зрения, один из наиболее экологичных методов. В результате небольшого эксперимента мы вырубили поросль у 50 пней красного дуба разного размера, часть пней засыпали опилками, а часть оставили без опилок.

Первые результаты авторы эксперимента планируется оценить уже нынешней осенью, а затем – весной 2021 года.

– Даже если не удастся полностью остановить поросль, но снизить ее активность – уже будет хорошо, – считает Максим Ермохин.

Родина красного дуба – Северная Америка. В Беловежской пуще он появился в конце XIX века. Его привезли в Дворцовый парк строящегося императорского дворца в Беловеже. Позднее данным видом стали озеленять усадьбы пущанских лесничеств, а уже в советское время и создавать лесные культуры с участием дуба красного. Это растение живет гораздо меньше обыкновенного дуба, зато неприхотлив, а его семена быстро разносят сойки и белки. Распространяясь, он вытесняет аборигенные деревья, поэтому и признан наиболее опасным чужеродным видом древесных растений.

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