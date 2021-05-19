В День пионерской дружбы, который ежегодно отмечается 19 мая, в БРПО утвердили новый нагрудный значок – «Всегда готов», рассказала председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова:
Фото иллюстративного характера
– Его смогут получить ребята, которые достигли высоких результатов в деятельности пионерской организации либо совершили героический поступок. Почетный первый значок будет вручен 12-летнему Роману из Мяделя, который вынес младшего брата из горящего дома.
Также организация активно занимается ребрендингом, сообщила руководитель информационно-аналитического центра детской палаты Центрального совета БРПО Александра Дамзен:
– Появился новый дизайн флажков, футболок и другой атрибутики – мы всегда находимся в поиске интересных идей. Одна из последних разработок – современный стикерпак, который содержит много классных смайлов и эмодзи.
Фото: БЕЛТА
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В Белорусской республиканской пионерской организации появился новый нагрудный значок
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