В Белорусской филармонии триумфально завершился симфонический сезон

В пандемическую эпоху многие привыкли к пустым залам, к тому, что людей надо зазывать. Но тут совсем другой случай! Аншлаг жесток и беспощаден, хоть бейся об кассу головой.И ведь никаких гастролеров! И в зале не профессионалы, как это было в XX веке, а совсем другие люди. В основном молодые. Настоящие любители, готовые биться за пресловутый лишний билетик. Слушающие напряженно, внимательно, увлеченно. От избытка энтузиазма аплодирующие между частями симфоний.Для меня до сих пор непостижимо, как же это получилось. Пока одни стенали о «засилье эстрады», «отсутствии пропаганды классической музыки» и прочей белиберде, другие вырастили целое поколение просвещенных и увлеченных любителей, и этого полку все прибывает и прибывает, и у артистов от этого вырастают крылья.Первое отделение целиком было занято Вторым фортепианным концертом Рахманинова. Солировал лауреат международных конкурсов Александр Музыкантов, который в последнее время часто и всегда удачно выступает с Государственным академическим симфоническим оркестром.А для маэстро Анисимова, который дирижировал в этот вечер, Рахманинов – это его стихия. Не далее как 27 октября 2020 года, и тоже в программе «Классика для всех», оркестр под управлением маэстро блистательно исполнил Вторую симфонию российского гения.Кстати, не удивлюсь, если на аукционах всплывут автографы Рахманинова, которые в конце 1930-х годов по ряду обстоятельств могли оказаться в библиотеке графов Хрептовичей-Бутеневых в Щорсах… Но это уже другая история.А во втором отделении свежо и ярко прозвучала сюита Стравинского из балета «Поцелуй феи», а затем – редко исполняемая, очень красивая Третья сюита Рахманинова с волшебным скрипичным соло Юлии Стефанович.Под грохот оваций маэстро обратился к публике с речью:Особенная гордостью Анисимова – премьеры белорусской музыки., – сказал он.Можно к этому добавить, что и Стравинский тоже отчасти наш, ведь его отец, знаменитый русский бас Федор Игнатьевич Стравинский, появился на свет в родовом имении Новый Двор в Речицком уезде Минской губернии. Но это опять-таки отдельный разговор.И на огромном подъеме оркестр исполнил симфоническую «Сказку» Монюшко.