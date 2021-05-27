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В Белорусском государственном университете физкультуры прошла мини-ярмарка вакансий

В холле главного корпуса вуза было многолюдно. Студенты знакомились с вакансиями, условиями труда, консультировались со специалистами государственной службы занятости и представителями кадровых служб организаций. Всего молодым людям предложили более ста свободных мест, рассказывает главный специалист отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Сергей Гущев:


– В университете физкультуры мини-ярмарка вакансий проходит впервые. Студентов готовы взять на работу пять нанимателей. Профессии, которые они предлагают, самые разные: матрос-спасатель, диспетчер, оператор call-центра, член бригады объекта быстрого обслуживания, курьер, агент по недвижимости.


Студенты активно заполняли анкеты, где в том числе отмечали, в какое время им было бы удобнее работать, оставляли контактные данные. Специалист по подбору персонала одной из крупнейших сетей фастфуда Татьяна Фалецкая обращает внимание, что с каждым молодым человеком график при приеме на работу составляется индивидуально:

– Летом мы предлагаем полную занятость, а в сентябре, например, подстроить свой рабочий график под учебу. У нас трудится очень много студентов. Оплата почасовая, есть премия. При полном рабочем дне можно получить до 950 рублей «грязными». При неполном премия сохраняется, но начисляется пропорционально отработанному времени. Всех новичков обучаем. Ребята готовят фастфуд, участвуют в сборе заказа, задействованы на уборке, обслуживают покупателей на кассе. 


Будущий тренер по гандболу третьекурсница Вита, узнав о ярмарке вакансий, сразу для себя решила, что примет в ней участие:

– До пандемии я полгода в свободное от учебы время подрабатывала баристой, сейчас вот опять хочу. Нашла на ярмарке вакансий интересное предложение – инструктор тренажерного зала в одном из физкультурно-оздоровительных центров. Буду ее рассматривать.

Юлия МИЩЕНКО
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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