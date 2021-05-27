В Белорусском государственном университете физкультуры прошла мини-ярмарка вакансий

Студенты активно заполняли анкеты, где в том числе отмечали, в какое время им было бы удобнее работать, оставляли контактные данные. Специалист по подбору персонала одной из крупнейших сетей фастфуда Татьяна Фалецкая обращает внимание, что с каждым молодым человеком график при приеме на работу составляется индивидуально:Будущий тренер по гандболу третьекурсница Вита, узнав о ярмарке вакансий, сразу для себя решила, что примет в ней участие:Юлия МИЩЕНКО