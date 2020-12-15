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В Белорусском детском хосписе пройдет благотворительная рождественская ярмарка

В преддверии новогодних праздников 19 декабря руководство хосписа проведет благотворительную рождественскую ярмарку.  


Подробностями мероприятия поделилась креативный менеджер хосписа Юлия Барт
– Под конец этого непростого года мы хотим создать праздничное зимнее настроение и поэтому приглашаем всех желающих проникнуться духом наступающего Рождества. Такую ярмарку мы проводим впервые, до этого были лишь участниками рождественской выставки-ярмарки «Млын».     

В программе мероприятия планируется выступление творческих коллективов с песнями и танцами, анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и различные зимние забавы. Желающих получить прогноз на будущий год будет принимать гадалка. Также гости смогут приобрести сувениры от белорусских ремесленников, попробовать различные угощения и сфотографироваться на память в фантазийных фотозонах.

На празднике предусмотрен обязательный масочный режим.

– Ярмарка начнет свою работу 19 декабря в 14:00 и продлится до 17:00. Мероприятие будет проходить на территории Белорусского детского хосписа по адресу: д. Боровляны, ул. Березовая Роща, д. 100Аа. С нетерпением ждем всех желающих, – дополняет Юлия Барт. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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