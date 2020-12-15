В Белорусском детском хосписе пройдет благотворительная рождественская ярмарка

Подробностями мероприятия поделиласьВ программе мероприятия планируется выступление творческих коллективов с песнями и танцами, анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и различные зимние забавы. Желающих получить прогноз на будущий год будет принимать гадалка. Также гости смогут приобрести сувениры от белорусских ремесленников, попробовать различные угощения и сфотографироваться на память в фантазийных фотозонах.На празднике предусмотрен обязательный масочный режим., – дополняет Юлия Барт.