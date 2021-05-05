В новом корпусе Белорусско-Российского университета сегодня особенно многолюдно. Здесь – одна из главных площадок VII Могилевского фестиваля науки. Специалист по связям с общественностью БРУ Светлана Боровикова рассказала, что он продлится три дня:
– В рамках фестиваля запланировано много мероприятий. В частности, зрители смогут познакомиться с научными достижениями БРУ и других вузов Могилева, которые будут представлены на выставке. Представители ведущих ИТ-компаний областного центра прочтут лекции, для школьников будут организованы различные конкурсы. Традиционно пройдут международные олимпиады, в которых примут участие около пятисот человек. Гостям также будет представлена новая лаборатория 3D-печати.
Проректор по научной работе Виктор Пашкевич подчеркнул, что популярность фестиваля с каждым годом растет:
– Участие в нем принимают ребята всех возрастов – от детского сада до старшеклассников и студентов. Кто-то пробует свои таланты в конкурсе рисунков, а кто-то – непосредственно в конкурсах научных работ самой разной направленности. А выставки позволяют познакомиться с возможностями современного научного оборудования, попробовать самим управлять им и наглядно убедиться, что научная работа – это не сухая академическая деятельность, а увлекательный и доставляющий много радости процесс творчества. Многие из участников или зрителей фестиваля, получив аттестаты зрелости, приходят к нам в БРУ за знаниями и с желанием оставить в науке свой след.
Фото: БРУ
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В Белорусско-Российском университете сегодня дан старт VII Могилевскому фестивалю науки
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