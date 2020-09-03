В белорусский бархатный сезон на водоемах Могилевской области запрещено купание на шести пляжах

, – проинформировали в центре.Нарушения требований санэпидзаконодательства установлены на двух зонах рекреаций, в адрес субъекта направлены рекомендации об устранении.Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет. Лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), гражданам с хроническими заболеваниями желательно воздержаться от посещения общественных зон отдыха. Купаться следует на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах). Посещая общественные зоны отдыха, рекомендуется брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке. Для питья, мытья фруктов и овощей следует использовать преимущественно бутилированную воду.Ранее сообщались, что Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды поделился предварительным прогнозом погоды на сентябрь. Ожидается, что первый месяц осени будет несколько теплее обычного: средняя месячная температура воздуха предполагается на 1 градус выше средних многолетних значений (климатическая норма – плюс 11–13 градусов). Как правило, климатическое лето завершается в первой декаде. По многолетним наблюдениям, чаще всего самой теплой бывает первая декада, примерно раз в пять лет – вторая декада, раз в 20 лет – третья.