В белорусский бархатный сезон на водоемах Могилевской области запрещено купание на шести пляжах

Купание детей и взрослых по состоянию на начало сентября запрещено на шести пляжах Могилевской области. Такую информацию озвучили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– За период с 27 августа по 2 сентября надзорными мероприятиями было охвачено 37 зон рекреаций, – проинформировали в центре. – Отобрано 84 пробы воды открытых водоемов, 6 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По-прежнему запрещено купание детей и взрослых в городе Могилеве на городском пляже у реки Днепр, на пляже Гребеневского водохранилища, на пляже Печерского водохранилища, на пляже озера в деревне Вильчицы, на пляже на реке Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района. Это же касается городского озера по улице Молодежной в Славгороде, городского пляжа, расположенного на правобережье реки Днепр в Шклове, городского пляжа в городе Чаусы по улице Верхнеяловской. Кроме того, ограничено купание детей на пляже озера Селище в городе Кировск по улице Володарского.
Нарушения требований санэпидзаконодательства установлены на двух зонах рекреаций, в адрес субъекта направлены рекомендации об устранении.
Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет. Лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), гражданам с хроническими заболеваниями желательно воздержаться от посещения общественных зон отдыха. Купаться следует на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах). Посещая общественные зоны отдыха, рекомендуется брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке. Для питья, мытья фруктов и овощей следует использовать преимущественно бутилированную воду.
Ранее сообщались, что Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды поделился предварительным прогнозом погоды на сентябрь. Ожидается, что первый месяц осени будет несколько теплее обычного: средняя месячная температура воздуха предполагается на 1 градус выше средних многолетних значений (климатическая норма – плюс 11–13 градусов). Как правило, климатическое лето завершается в первой декаде. По многолетним наблюдениям, чаще всего самой теплой бывает первая декада, примерно раз в пять лет – вторая декада, раз в 20 лет – третья.
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В белорусский бархатный сезон на водоемах Могилевской области запрещено купание на шести пляжах
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ