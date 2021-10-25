В белорусских вузах получают знания около 27 тысяч иностранцев

В вузах Беларуси в настоящее время получают знания около 27 тысяч иностранных граждан, сообщил в понедельник журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент sb.by.





– Экспорт образовательных услуг, несмотря на его важность, является не самым главным показателем, который, с нашей точки зрения, характеризует качество образования, – сказал он. – Тем не менее на протяжении большого количества лет мы наблюдаем устойчивый рост числа иностранных граждан, которые получают высшее образование у нас в стране. И сегодня эта цифра уже составляет вместе с обучающимися на подготовительных факультетах вузов около 27 тысяч.

При этом представитель министерства заметил, что стоимость обучения в вузах для белорусов и иностранных студентов отличается:

– Если мы говорим о белорусских гражданах, то здесь нижняя граница стоимости года обучения в вузе – $1000–1200, верхняя граница – около $1500–1600. Самая высокая стоимость в медицинских вузах и на отдельных специальностях в Белорусском государственном университете. Размер оплаты определяется в первую очередь объективно сложившимися затратами на обучение. Если мы говорим об иностранных гражданах, то здесь стоимость действительно выше где-то в два раза, в отдельных случаях – в 2,5 раза. Потому что в большинстве своем обучение ведется на английском языке, хотя и на русском языке обучение в белорусских вузах востребовано. Плюс, опять же, если говорить о тех же медицинских вузах, то там действительно это затратное образование. В том числе это практическое обучение и на базе клиник. Тут стоимость доходит для иностранного гражданина и до $5000 в год. Но тем не менее образование востребовано.

Говоря о популярных среди иностранцев специальностях в вузах Беларуси, Сергей Касперович проинформировал, что в первую очередь это медицинский профиль: все четыре медицинских вуза плотно укомплектованы иностранными студентами. Кроме того, популярны технические специальности во всех технических вузах без исключения. Педагогические специальности востребованы у граждан постсоветского пространства, а также Китая. Специальности в области культуры и искусств – у представителей КНР.