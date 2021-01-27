В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры, сообщает БЕЛТА.
– По инициативе Министерства образования во взаимодействии со специалистами Всемирного банка разработан инвестиционный проект модернизации высшего образования в нашей стране. Им охвачено 18 высших учебных заведений. В рамках проекта предусмотрено создание и модернизация более 120 учебных лабораторий, STEM-центров, центров совместного пользования оборудованием с целью поддержки практических аспектов обучения студентов, – поделилась первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время пресс-конференции.
Помимо этого, предполагается проектирование образовательных стандартов поколения 3+ с учетом потребности работодателей в выпускниках вузов с уникальными и универсальными профессиональными компетенциями. В планах и появление новых специальностей, ориентированных на подготовку специалистов для V и VI технологических укладов. Будет создано и Национальное агентство по обеспечению качества образования.
Первый замминистра также обратила внимание на то, что белорусские университеты продолжают взаимодействовать с реальным сектором экономики.
–Этому способствует и специально созданный министерством межотраслевой задачник, ориентируясь на который вузы работали по более чем 60 технологическим запросам в сфере машиностроения, химической промышленности, переработки отходов, металлургии, – отметила она.
Фото: БЕЛТА
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В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры
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