Спрос на отдых в белорусских здравницах продолжает расти. На начало декабря заполняемость составляет около 60 процентов.
– Задачи выйти на стопроцентную заполняемость у нас нет. Главное сегодня – безопасность гостей, – отмечает Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
В непростой эпидемиологической ситуации во всех санаториях соблюдаются различные противовирусные меры. Например, есть возможность расселять по одному человеку в номере, ежедневно проводится измерение температуры отдыхающих, полная дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
– Спрос на новогодние путевки растет. В белорусских санаториях на праздники забронировано около 50 процентов мест. Думаю, эти цифры будут еще выше, так как продажи снизились из-за эпидемиологической ситуации и основной спрос будет непосредственно перед Новым годом. В среднем сутки в двухместном стандартном номере стоят 68 рублей. Мы видим, что места активно бронируют не только белорусы, но и иностранцы. Каждую неделю в белорусские здравницы приезжает 20–30 человек из других стран. Надеюсь, коронавирус не помешает отдохнуть у нас гостям из дальнего и ближнего зарубежья.
Для отдыхающих в новогоднюю ночь организовывают развлекательные мероприятия с концертами, конкурсами, играми. Праздничный банкет оплачивается отдельно и в среднем обойдется в 132 рубля.
Опубликовано:
389
В белорусских санаториях на новогодние праздники забронировано около 50 процентов мест
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ