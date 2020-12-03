В белорусских санаториях на новогодние праздники забронировано около 50 процентов мест

– отмечаетВ непростой эпидемиологической ситуации во всех санаториях соблюдаются различные противовирусные меры. Например, есть возможность расселять по одному человеку в номере, ежедневно проводится измерение температуры отдыхающих, полная дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.Для отдыхающих в новогоднюю ночь организовывают развлекательные мероприятия с концертами, конкурсами, играми. Праздничный банкет оплачивается отдельно и в среднем обойдется в 132 рубля.