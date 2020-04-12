В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19, рассказала в эфире телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, ее слова передает БЕЛТА.

- Во всех наших учреждениях здравоохранения имеется пятидневный запас средств индивидуальной защиты, - проинформировала Елена Богдан.

- Это прежде всего больницы, - уточнила она. - Сейчас у нас вторым этапом идет полное оснащение амбулаторно-поликлинического звена, учитывая, что мы их переориентируем на работу с контактами первого уровня и, возможно, с пациентами с бессимптомными, легкими формами, если мы примем такое решение.

Замминистра напомнила, что во время брифинга 11 апреля представитель ВОЗ отметил очень важный опыт Беларуси, который организация будет рекомендовать проводить другим странам.

- Это то, что наша страна смогла переориентировать свое производство на пошив, на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинских работников, - пояснила Елена Богдан.

Среди заболевших в Беларуси 301 медик.

- Даже один медицинский работник – это много для системы. Из этих 301 заболевших у нас уже есть выздоровевшие. Это те люди, которые вернулись к своей работе, - сказала Елена Богдан и поблагодарила всех медиков за труд.

- Самое главное, мы продолжаем тренинги и учебу нашего медицинского персонала – прежде всего, это одевание и снятие средств индивидуальной защиты – для того, чтобы сохранить каждого человека, - добавила замминистра.