В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Архивное фото. Shutterstock/FOTODOM

, — рассказал научный руководитель экспедиции Андрей Лукошков.Ученый уточнил, что среди найденных кораблей времен Первой мировой войны оказался 98-метровый американский грузовой пароход, который перевозил автомобили и снаряжение для фронта. Это судно разбилось о скалы.Кроме того, подводные археологи нашли два английских корабля, которые перевозили уголь, а также норвежский и российско-финляндский пароходы. Эти четыре судна налетели на минные заграждения в Белом море. Еще одна находка представляла собой английский лесовоз, который подорвался сразу на двух минах.Искать корабли в Белом море специалисты начали в 2017 году, в местах, где в начале XX века шло интенсивное судоходство. Перед началом поисков исследователи изучали материалы военно-морских архивов, затем в ходе двух экспедиций они обследовали 400 квадратных километров Горла Белого моря (пролив, который соединяет его с Северным Ледовитым океаном)., — добавил Лукошков.Специалисты ЦПИ РГО отмечают, что найденные корабливажный исторический источник, учитывая, что многие из них хорошо сохранились. В ходе экспедиций исследователи нашли еще несколько затонувших кораблей, идентифицировать которые специалисты надеются в будущем.