Специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО) нашли в Белом море шесть кораблей, которые затонули в годы Первой мировой войны, информирует ТАСС.
Архивное фото. Shutterstock/FOTODOM
"В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.)", — рассказал научный руководитель экспедиции Андрей Лукошков.
Ученый уточнил, что среди найденных кораблей времен Первой мировой войны оказался 98-метровый американский грузовой пароход, который перевозил автомобили и снаряжение для фронта. Это судно разбилось о скалы.
Кроме того, подводные археологи нашли два английских корабля, которые перевозили уголь, а также норвежский и российско-финляндский пароходы. Эти четыре судна налетели на минные заграждения в Белом море. Еще одна находка представляла собой английский лесовоз, который подорвался сразу на двух минах.
Искать корабли в Белом море специалисты начали в 2017 году, в местах, где в начале XX века шло интенсивное судоходство. Перед началом поисков исследователи изучали материалы военно-морских архивов, затем в ходе двух экспедиций они обследовали 400 квадратных километров Горла Белого моря (пролив, который соединяет его с Северным Ледовитым океаном).
"Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно торговый или из военного конвоя", — добавил Лукошков.
Специалисты ЦПИ РГО отмечают, что найденные корабли — важный исторический источник, учитывая, что многие из них хорошо сохранились. В ходе экспедиций исследователи нашли еще несколько затонувших кораблей, идентифицировать которые специалисты надеются в будущем.
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В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны
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