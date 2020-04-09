Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.52
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО) нашли в Белом море шесть кораблей, которые затонули в годы Первой мировой войны, информирует ТАСС.

Архивное фото. Shutterstock/FOTODOM

"В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны (19141918 гг.)", — рассказал научный руководитель экспедиции Андрей Лукошков.

Ученый уточнил, что среди найденных кораблей времен Первой мировой войны оказался 98-метровый американский грузовой пароход, который перевозил автомобили и снаряжение для фронта. Это судно разбилось о скалы.

Кроме того, подводные археологи нашли два английских корабля, которые перевозили уголь, а также норвежский и российско-финляндский пароходы. Эти четыре судна налетели на минные заграждения в Белом море. Еще одна находка представляла собой английский лесовоз, который подорвался сразу на двух минах.

Искать корабли в Белом море специалисты начали в 2017 году, в местах, где в начале XX века шло интенсивное судоходство. Перед началом поисков исследователи изучали материалы военно-морских архивов, затем в ходе двух экспедиций они обследовали 400 квадратных километров Горла Белого моря (пролив, который соединяет его с Северным Ледовитым океаном).

"Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно торговый или из военного конвоя", — добавил Лукошков.

Специалисты ЦПИ РГО отмечают, что найденные корабли  важный исторический источник, учитывая, что многие из них хорошо сохранились. В ходе экспедиций исследователи нашли еще несколько затонувших кораблей, идентифицировать которые специалисты надеются в будущем.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка предъявлено обвинение
Лукашенко о потреблении электроэнергии: людей надо стимулировать
Стали известны подробности состояния Надежды Бабкиной
У 71-летнего руководителя «Ералаша» родился сын
В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах
Частные компании помогают учреждениям образования в покупке защитных средств
В субботу в Беларуси без осадков и от -3 до +14, в понедельник — до 23 тепла
Мелания Трамп обратилась к американцам с просьбой носить маски
«Девушка, солнышко, правда ведь, все будет хорошо?» Наш корреспондент дежурила на инфолинии Красного Креста для пожилых людей
Еврогруппа согласовала план по спасению экономики ЕС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Божия роса
Шахматная жизнь в стране не утихает
Доказана гипотеза Эйнштейна о влиянии гравитации на течение времени
Лексус, Бентли, Тесла — американцы все чаще дают детям «автомобильные» имена
Стало известно, откуда "Белнефтехим" ждет поставки нефти в апреле
Выслушать каждого и оказать содействие в решении проблем: Виктор Ананич провел прием граждан
Toyota выпустила автомобиль специально для женщин
Лихтенштейн приступит к смягчению карантина в конце апреля
Харви Вайнштейн выздоровел и продолжит отбывать 23-летнее заключение
И ведь соглашались на условия: минчанин брал 100-процентную предоплату за кухни и исчезал
Почему цены на лимон, имбирь и чеснок растут. И что будет дальше?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ