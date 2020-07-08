В Белграде при столкновениях полиции и манифестантов пострадали 60 человек

В столкновениях полиции и манифестантов в центре Белграда пострадали 43 правоохранителя и 17 протестующих. Такие цифры в эфире телеканала РТС огласил директор полиции сербской столицы Владимир Ребич.

– Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов, – цитирует Ребича ТАСС.

По его словам, акция протеста была спонтанной, поэтому полиция первоначально не была готова к противодействию толпе.

– Полиция долго вела себя сдержанно, силу употребили только после того, как сила была применена в отношении полиции, были использованы химические средства (слезоточивый газ) и конная полиция. Сожжены пять полицейских автомобилей, ранены три лошади, большой ущерб нанесен городу, – добавил глава белградской полиции, подчеркнув, что установление личности причастных к протестам продолжается, все они будут привлечены к ответственности.

Подстрекатели к вторжению в здание парламента – бывшие депутаты и оппозиционные активисты Даниел Кнежевич и Срджан Ного – в течение дня предстанут перед судом.

Отметим, массовые беспорядки произошли в Белграде в ночь на среду после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о введении с пятницы по понедельник комендантского часа, который действовал во время режима ЧС с марта по 6 мая, для противодействия распространению коронавируса. Во вторник в стране умерли 13 человек с COVID-19, что является максимальным показателем за все время пандемии.