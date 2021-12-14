В Белгосфилармонии выступит одна из самых известных органисток Японии

Хироко Иноуэ хорошо знакома в том числе полочанам: несколько раз она выступала в знаменитом Софийском соборе

В преддверии Рождества в Белорусской государственной филармонии пройдет традиционный органный концерт из цикла музыковеда Ольги Савицкой «Шедевры мирового органного искусства». 24 декабря на свою праздничную программу «Рождественская фантазия» приглашает известная органистка из Японии Хироко Иноуэ – артистка, концертирующая по всему миру, и яркий представитель нового поколения академических исполнителей.

Получить музыкальное образование русской школы было ее мечтой. И она ее осуществила – поступила, а затем успешно окончила Московскую государственную консерваторию как пианистка и органистка. С 2000-х Хироко Иноуэ постоянно работает в России. Более того, в этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как она стала солисткой Калининградской областной филармонии.

В России и за ее пределами Хироко часто знакомит поклонников органного искусства с музыкой ее родной Японии – в сольных программах и в творческих проектах с певцами и музыкантами из стран Юго-Восточной Азии. Но вместе с музыкой Востока в программах органистки постоянно звучат произведения русских композиторов. Потому что именно России, говорит органистка, она посвятила свою профессиональную жизнь.

Белорусы с творчеством Хироко Иноуэ тоже давно знакомы. Практически ежегодно она выступает в зимних концертах Белгосфилармонии. Кроме того, органистка с удовольствием приезжает и в Полоцк, где в Софийском соборе находится лучший концертный орган Беларуси и проводится Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі».

В программе, которую Хироко Иноуэ представит в Белгосфилармонии 24 декабря в 19:00, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Александра Гильмана, Сезара Франка, Эжена Жигу, Пьетро Йона, Елены Удрас и Митио Мияги.

Снимок предоставлен Белгосфилармонией

