В Белгосфилармонии простились с народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом

В Белорусской государственной филармонии прошло прощание с народным артистом Беларуси, профессором, директором и художественным руководителем Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Михаилом Финбергом. Траурный митинг открыл заслуженный артист Беларуси Юрий Гильдюк:

– Белорусское искусство потеряло выдающегося музыканта, директора и художественного руководителя оркестра. Совсем недавно мы обсуждали с ним возможность проведения в будущем году концерта на родной для него сцене филармонии, приуроченного к его 75-летию… Его имя будет вписано золотыми буквами в историю белорусской музыки.





Ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова обратила особое внимание на то, что ключевым в деятельности Михаила Яковлевича было понятие «академизм»:

– Именно с точки зрения академизма, которому он был предан от начала и до конца, высокого профессионализма Михаил Яковлевич относился к своему делу. 15 лет преподавания в консерватории в конце концов вышли за ее пределы, реализовались в просветительских проектах Финберга по всей стране. Камерная вокальная и инструментальная музыка зазвучала во всех уголках Беларуси. Он создал фестиваль поэзии и песни в Молодечно – уникальный проект, который пестовал и любил. Я думаю, фестивалю в будущем стоит присвоить его имя. На фестивале «Золотой шлягер» говорил нам о необходимости сохранения традиций в культуре, о том, как важно помнить музыку прошлого. Неоценим вклад его оркестра в «Славянский базар в Витебске». Верю, что его инициативы будут продолжены и поддержаны его учениками и коллегами.





Соболезнование от Президента зачитал министр культуры Анатолий Маркевич.























