Наводнение в Бельгии унесло жизни минимум 23 человек, судьба еще нескольких десятков граждан до сих пор неизвестна, информирует издание Het Laatste Nieuws.
До этого было известно о 11 жертвах непогоды.
Согласно информации телекомпании RTBF, некоторых погибших все еще не опознали.
Уровень воды в реках и водохранилищах продолжает возрастать. Правительство предупреждает о возможном прорыве дамб.
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В Бельгии в результате наводнения погибли 23 человека
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