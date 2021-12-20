В Бельгии разрешили вакцинировать от коронавируса детей с пяти лет

– уточняется в документе.В комиссии также сообщили, что накануне применение препарата для данной возрастной группы было одобрено Европейским медицинским агентством.Прошлым летом бельгийское правительство разрешило прививать против коронавирусной инфекции несовершеннолетних в возрасте с 12 до 17 лет препаратом компаний Pfizer/BioNtech.