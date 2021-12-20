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В Бельгии разрешили вакцинировать от коронавируса детей с пяти лет

Бельгийское правительство разрешило вакцинировать против коронавирусной инфекции детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech. Это следует из заявления межправительственной комиссии по здравоохранению, пишет РИА Новости.


"Межправительственная комиссия по здравоохранению приняла сегодня решение разрешить вакцинацию детей 5–11 лет против COVID-19. Вакцинация будет осуществляться детским вариантом вакцины от Pfizer/BioNTech путем введения двух доз с интервалом 21 день", – уточняется в документе.

В комиссии также сообщили, что накануне применение препарата для данной возрастной группы было одобрено Европейским медицинским агентством.

Прошлым летом бельгийское правительство разрешило прививать против коронавирусной инфекции несовершеннолетних в возрасте с 12 до 17 лет препаратом компаний Pfizer/BioNtech.
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Фото: РЕЙТЕР
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