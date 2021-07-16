Количество погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями на юге Бельгии, увеличилось до 12 человек, информирует ТАСС.
В южном регионе Бельгии – Валлонии ливни затопили несколько десятков городов и деревень. От непогоды пострадали и два крупнейших населенных пункта региона – Льеж и Намюр. Многие дома уничтожены, тысячи граждан эвакуированы из пострадавших территорий. В регионе частично нарушено энергоснабжение, остановлено железнодорожное сообщение. По некоторым дорогам невозможно проехать, поскольку они затоплены. В ряде населенных пунктов есть проблемы с водой.
Сегодня утром уровень воды несколько уменьшился, однако ситуация остается сложной. В Бельгию направлены группы спасателей с техникой, а также предметы первой необходимости из соседних государств Евросоюза.
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В Бельгии из-за наводнения погибли 12 человек
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