В Бельгии из-за наводнения погибли 12 человек

В южном регионе Бельгии – Валлонии ливни затопили несколько десятков городов и деревень. От непогоды пострадали и два крупнейших населенных пункта региона – Льеж и Намюр. Многие дома уничтожены, тысячи граждан эвакуированы из пострадавших территорий. В регионе частично нарушено энергоснабжение, остановлено железнодорожное сообщение. По некоторым дорогам невозможно проехать, поскольку они затоплены. В ряде населенных пунктов есть проблемы с водой.Сегодня утром уровень воды несколько уменьшился, однако ситуация остается сложной. В Бельгию направлены группы спасателей с техникой, а также предметы первой необходимости из соседних государств Евросоюза.