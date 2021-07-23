В Бельгии число погибших в результате наводнений выросло до 37

По информации кризисного штаба, в районах Валлонии, на которые обрушился основной удар стихии, несколько сотен жилых строений непригодны для проживания из-за подтопления. Около десяти тысяч граждан необходимо переселить. Правительство Валлонии объявило о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого планируется собрать примерно два миллиарда евро с целью финансирования действий по ликвидации последствий непогоды. Работы по восстановлению пострадавших домов могут осуществляться на протяжении нескольких лет.Напомним, что на прошлой неделе сильные дожди обрушились на южные бельгийские провинции. В результате это привело к наводнениям.