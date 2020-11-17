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В "Белавиа" отдел розыска багажа и претензий временно не принимает посетителей

В авиакомпании "Белавиа" отдел розыска багажа и претензий временно не проводит прием посетителей. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Фото из архива.

Приостановка приема связана с дополнительными профилактическими мерами по предотвращению опасности заражения COVID-19.

Пассажиры могут направить претензию на электронный адрес авиакомпании claims@belavia.by, а также почтой по адресу: ул.Немига, 14А, 220004, Минск. Если пассажир привезет претензию или заявление лично, то их можно опустить в ящик для корреспонденции на входе в головной офис авиакомпании.

Бланки заявлений можно найти на сайте "Белавиа". 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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