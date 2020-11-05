Зяблевая обработка почвы в Беларуси проведена на 699,5 тыс. га, что составляет 46,1% запланированных площадей, пишет БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным на четверг, 5 ноября, кукуруза убрана с 1,101 млн га, или 90,3% запланированной площади. На силос и зеленый корм белорусские аграрии убрали 963,6 тыс. га (95,8% плана), собрано 22,345 млн т зеленой массы, при этом урожайность составила 231,9 ц/га. Также продолжается уборка кукурузы на зерно. Работы завершены на 137,4 тыс. га (64,6% плана), намолочено 950,7 тыс. т.
Сахарную свеклу белорусские аграрии убрали с 69 тыс. га, или 83,8% уборочной площади. Всего собрано 3,296 млн т. Средняя урожайность составила 477,7 ц/га, а сахаристость свеклы – 16,27%. В стране ведутся уборочные работы и других овощей. Так, белорусские аграрии завершили уборку овощей на 5,42 тыс. га (90,5% от плана), собрано 140,9 тыс. т при урожайности 260 ц/га.
Всего по Беларуси намолочено 9,011 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,7 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату этот показатель составлял 34,5 ц/га. Больше всего зерна собрано в Минской области – 2,2 млн т, рядом по данным показателям идут Гродненская и Брестская области – 7 млн т и 1,5 млн т соответственно. В тройку лидеров не попали Могилевская, Витебская и Гомельская области. В первом случае собрано 1,2 млн т зерна, а во втором и третьем – свыше 1,1 млн т и более 1 млн т соответственно.
В Беларуси заготовлено 13,778 млн т сенажа (109,3% от плана) и 19,229 млн т силоса (100,3%). Всего на данный момент заготовлено 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов (102,5% плана).
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
465
В Беларуси зяблевая обработка почвы проведена на 46% запланированных площадей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются