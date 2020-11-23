В Беларуси зерна будет на 1,5 миллиона тонн больше прошлогоднего

По словам, здесь преднамеренно не торопились ускорять процесс. График поставки согласован с переработчиками так, чтобы сладкий корень меньше хранился в буртах и кагатах, а как можно быстрее поступал на завод после извлечения из почвы. На свежевыкопанную свеклу меньше скидка. Значит, не форсируя уборку свеклы, остающейся в земле, можно в итоге больше заработать на ее реализации. Сейчас температура воздуха плюсовая. Но даже если ночью и будут заморозки до минус 3 градусов, они вреда не принесут. Вместе с тем здесь планируют убрать все площади до конца недели.В большинстве регионов кукуруза на зерно остается на небольших площадях. Сложнее ситуация в Могилевской области, где предстоит убрать еще 11 тысяч гектаров -- примерно четверть плана. Как рассказал заместитель начальника отдела растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Илья Мальчевский, Кировский, Кличевский и Белыничский районы завершили эту работу. Однако в Чаусском, Быховском и Славгородском районах на полях остается еще примерно половина кукурузы на зерно. Для ускорения работы намечается отправить туда на помощь комбайны из других районов.На сегодняшний день по стране намолочено 9 миллионов 340 тысяч тонн зерна колосовых и кукурузы, год назад было 7 миллионов 920 тысяч. Уборка кукурузы на зерно продолжается и, по подсчетам специалистов, еще ожидается около 100 тысяч тонн. В 2019-м в это время она практически завершилась. В итоге, по словам начальника главного управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Николая Лешика, общий сбор зерна в бункерном весе ожидается на 1,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.