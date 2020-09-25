Финальный этап учения, проходившего с 21 по 25 сентября, состоялся на 227-м общевойсковом полигоне, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.
В учении были задействованы две тысячи военнослужащих и более 450 единиц техники. Проходило оно в два этапа: сначала участники отрабатывали вопросы выдвижения воинских частей и подразделений в районы развертывания линий связи, а также сдавали нормативы по развертыванию полевых узлов связи подвижных пунктов управления Вооруженных Сил, соединений и воинских частей. Свое место в рамках этого этапа имела и организация взаимодействия с подразделениями РУП «Белтелеком», ведомственными сетями связи предприятий и организаций Беларуси.
На втором этапе связисты демонстрировали свои умения управлять системой и войсками в ходе ведения стратегической оборонительной операции. Кстати, дополнительную сложность этому этапу придавали непростые технические условия: участники учения работали в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и воздействия радиопомех различной интенсивности.
– Подобные учения – важный этап в системе подготовки органов управления, соединения, воинских частей и подразделений связи. И сегодня воины-связисты успешно сдали этот главный экзамен по боевой подготовке в текущем году, – подытожили итоги учения в Минобороны.
Фото: "Ваяр"
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В Беларуси завершилось оперативно-специальное учение войск связи
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