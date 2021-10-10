В Беларуси завершен сев озимых зерновых

В начале октября из-за дождей, которые непрерывно шли больше недели, темпы озимого сева зерновых культур упали до минимума. Несмотря на это белорусские аграрии вели работы днем и ночью, усердно приближаясь к финишу, завершив посевную кампанию в установленные сроки.
В настоящий момент в стране продолжается уборочная. Согласно оперативной информации о ходе сельхозработ, на 10 октября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,161 млн га (91,6% от запланированной площади).
Всего намолочено 6,733 млн тонн зерна. Первенство у Минской области - более 1,72 млн тонн. Второе место у Брестской области - более 1,27 млн тонн. Тройку лидеров замыкает Гродненщина с результатом 1,2 млн тонн. В Могилевской области аграрии намолотили 882 тыс. тонн зерна, в Гомельской - 848,7 тыс. тонн, а в Витебской - 796,7 тыс. тонн.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко отметил, что уборка оставшихся культур проходит в штатном режиме:
- Уборка кукурузы на корм будет закончена до конца октября, а кукурузы на зерно – до 10 ноября. До второй декады октября мы закончим уборку картофеля. Поздние овощи соберем в начале ноября.
5 октября во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в Беларуси Президент Александр Лукашенко дал оценку работе аграриев. По словам Главы государства, нет никаких проблем в уборке зерновых: госзаказ выполнен. А это прежде всего обеспечение хлебом населения.
- Что беспокоит сегодня: как, чем будем кормить в зимне-стойловый период скотину? Накормим - будет мясо, молоко. Плохо накормим - меньше будет мяса, молока, корова выйдет из зимовки ослабленной. Знаете последствия. Поэтому вопрос номер один: как, где и за счет чего будем кормить скот, - подчеркнул Александр Лукашенко.
- Убедительно прошу сохранять технологическую дисциплину. И вообще без дисциплины никуда. Поэтому отсюда мои жесткие требования, - сказал Глава государства.
Чем хорош озимый ячмень, кто виноват в перебоях с поставками сахара и когда белорусские яблоки вытеснят польские. Итоги совещания у Президента