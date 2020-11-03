В Беларуси завершается уборка кукурузы на силос

По данным на сегодня, кукурузу убрали с 1,081 млн га (88,7% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 952,6 тыс. га (94,7% плана), собрано 22,181 млн т зеленой массы при урожайности 232,9 ц/га. Уборка кукурузы на зерно продолжается: работы проведены на 129 тыс. га (60,5% плана), намолочено 893,6 тыс. т.Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 66,5 тыс. га (80,8% уборочной площади). Собрано 3,167 млн т при средней урожайности 476 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,25%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,31 тыс. га (88,7% от плана), собрано 135,4 тыс. т при урожайности 254,8 ц/га.Всего по Беларуси намолочено 8,953 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,5 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 34,5 ц/га). В Минской области собрали 2,2 млн т зерна, в Гродненской – 1,7 млн т, Брестской – 1,5 млн т, Могилевской – 1,2 млн т, Витебской – свыше 1,1 млн т, Гомельской – более 1 млн т.В Беларуси заготовлено 13,749 млн т сенажа (109,1%) и 19,066 млн т силоса (99,5%). Всего на данный момент заготовлено 9,5 млн т кормовых единиц травяных кормов (101,9% плана).