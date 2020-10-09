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В Беларуси завершается сев озимых зерновых

Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 1,347 млн га площадей, что составляет 95,8% от плана, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: архив БЕЛТА

По данным на сегодня, кукурузу убрали с 725,6 тыс. га (59,5% от запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 698,6 тыс. га (69,5% плана), собрано 16,813 млн т зеленой массы при урожайности 240,7 ц/га. Уборка кукурузы на зерно также продолжается: работы проведены на 27 тыс. га (12,7% плана), намолочено 172,5 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,228 млн т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 32,7 ц/га). В Минской области собрали более 2 млн т зерна, Гродненской – почти 1,6 млн т, Брестской – почти 1,4 млн т, Могилевской – свыше 1,1 млн т, Витебской – более 1 млн т, Гомельской – свыше 900 тыс. т.

Льнотреста поднята с 45,4 тыс. га, что составляет 95,5% от уборочной площади. Заготовлено 144,9 тыс. т при средней урожайности 36,5 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,8 ц/га).

Помимо того, в Беларуси заготовлено 863,2 тыс. т сена (85,5% от плана), 13,353 млн т сенажа (106%) и 14,443 млн т силоса (75,3%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 86,8% от плана.
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