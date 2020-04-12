В Беларуси зарегистрировано 2578 человек с коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Беларуси.

По данным на 12 апреля, в стране проведено более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для это задействовано 17 лабораторий.

Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. «У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что 26 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией умерли.