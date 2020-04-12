Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+11 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беларуси зарегистрировано 2578 человек с коронавирусом

В Беларуси зарегистрировано 2578 человек с коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Беларуси.

По данным на 12 апреля, в стране проведено более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для это задействовано 17 лабораторий.

Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. «У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что 26 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией умерли. 

Подписаться

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Экс-тренер «Шахтера»: сегодня белорусский футбол по уровню выше российского
Полетишь ли ты в космос? Тест
В Беларуси зарегистрировано 2578 человек с коронавирусом
В Быхове при пожаре в деревянном доме погиб предприниматель
Африканские нефтяники поддержат сокращение добычи вместе с ОПЕК+
Как лучше себя чувствовать в мае. Советы астролога
«Коронавирус не победит нас». Елизавета II впервые за 68 лет обратилась к британцам по случаю Пасхи
Трамп вскоре примет решение о снятии санитарных ограничений в США
Мануальный терапевт Геннадий Свито – о восточной и западной европейских школах и псевдокостоправах
От Марса до Луны: почему чета Юрковых назвала космическими именами своих детей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора лечиться
Татьяна Буланова попала в больницу с подозрением на инсульт
Жители деревни с самым вкусным названием сажают огороды, собирают тракторы и пишут историю села
Знакомство со снайперской винтовкой Леонида Буткевича
Католики и протестанты празднуют Пасху
Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье
Привет из далекой галактики: 7 интересных фактов о космосе
Тефлон, липучки, фильтры для воды: какие еще космические вещи мы используем каждый день
Победа команды Президента в любительском хоккейном турнире, пресс-брифинг миссии ВОЗ и освящение пасхальной пищи у католиков. Главное за субботу
Самолет с гуманитарной помощью Узбекистана прибыл в Минск
В амстердамском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За умного не сойдешь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ