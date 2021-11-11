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В Беларуси зарегистрировали препарат для лечения коронавируса

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн во время подписания акта приема китайской вакцины от коронавируса.

Он отметил, что препараты китайской традиционной медицины, направленные на лечение коронавируса и разработанные совместными усилиями наших стран, уже получили лицензию на экстренное применение в Беларуси. Производятся они в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".

– Это первые препараты для лечения коронавируса, зарегистрированные в Беларуси, – подчеркнул посол. – По моей информации, в скором времени в "Великом камне" начнется официальное производство. Эти препараты имеют хорошую эффективность и вылечили многих пациентов с коронавирусом в других странах.

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