Учредителями Ассоциации выступили компании «Марко», «Фурнитур-BY», «Соло-Пинск» и Бизнес-школа ИПМ, сообщается в Telegram-канале концерна «Беллегпром».
Отмечается, что стать потенциальными членами организации могут не только крупные компании, но и представители малого бизнеса.
Основной целью Ассоциации является координация, представление и защита общих интересов предприятий-членов.
Предполагается, что объединение предприятий в Ассоциацию позволит им сформировать консолидированное, свободное от конкретного экономического интереса, мнение, которое будет влиять на принятие решений в сфере легкой промышленности. Также, как уточняют в «Беллегпроме», «объединение предприятий легкой промышленности в единую саморегулирующую организацию обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций на внутреннем».
Фото: pixabay.com
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В Беларуси зарегистрировали Ассоциацию предприятий легкой промышленности
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