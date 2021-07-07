Решением Совета Министров с 8 июля в стране будет запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Об этом говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.
В соответствии с постановлением Совмина от 25 июня 2021 года №363 с завтрашнего дня подростки в возрасте до 18 лет не смогут приобретать энергетические напитки. Эти товары попали в список запрещенных для реализации несовершеннолетним.
Напомним, несовершеннолетним запрещается продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки крепостью не более 7%, включая пиво, табачные и никотиносодержащие изделия, вейпы, а также нетабачные изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие, продукцию эротического содержания.
Такие ограничения введены не только в нашей стране, но и в ряде европейских государств, некоторых штатах США.
Фото: pixabay.com
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В Беларуси запретят продавать энергетики несовершеннолетним
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