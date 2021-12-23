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  2. В Беларуси запретят ловить налима с 25 декабря до конца зимы

В Беларуси запретят ловить налима с 25 декабря до конца зимы

С 25 декабря 2021 года по 28 февраля 2022-го вводится запрет на лов налима в рыболовных угодьях Беларуси, пишет БЕЛТА.


Под запретом понимается не только тот факт, что ловить налима в указанный период будет запрещено всеми орудиями рыболовства. Кроме этого, нельзя будет находиться с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от берега рыболовных угодий. 

Нарушителям грозит штраф. За вылов налима обыкновенного – от 10 до 30 базовых величин, а за нахождение с данным видом рыбы – от 5 до 30 БВ. При этом за каждую добытую особь нарушитель обязан возместить вред окружающей среде, исчисленный в тройном размере, а это 27 БВ.
Размер базовой величины в Беларуси – 29 рублей.
Напомним, что зимой запрещается ловить рыбу с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыбака. Также нельзя оставлять орудия рыболовства без присмотра.

Порыбачить зимой все же можно, но с ограничениями. Разрешается ловить рыбу с одновременным использованием на оснащениях не более пяти крючков. Члены Белорусского общества охотников и рыболовов могут устанавливать на снасти до 10 крючков на одного человека. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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