В Беларуси запреты и ограничения на посещение лесов введены в шести районах

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в шести районах страны. Об этом свидетельствует соответствующая онлайн-карта на сайте Минлесхоза.

Посещать лесные массивы гражданам нельзя только в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения действуют в трех районах Гродненщины (Островецком, Ошмянском и Сморгонском), а также в двух районах Минщины (Вилейском и Молодечненском).

Запреты и ограничения на посещение лесов вводятся местными властями по ходатайству лесохозяйственных учреждений или РОЧС при условии повышения класса пожарной опасности. В случае нарушения запрета предусмотрено предупреждение или штраф до 25 базовых величин.