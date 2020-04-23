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  2. В Беларуси запасы овощей в хранилищах в три раза больше прошлогодних

В Беларуси запасы овощей в хранилищах в три раза больше прошлогодних

Запасы овощей в хранилищах сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составляют 20,7 тысячи тонн, это в три раза больше прошлогоднего объема. Об этом сообщили в Минсельхозпроде, пишет БЕЛТА.

Запасы моркови составили 4,1 тыс. тонн (178% к аналогичной дате 2019 года), свеклы  9,9 тыс. тонн (больше в три раза), капусты белокочанной — 6,2 тыс. тонн (больше в 4,7 раза). Картофеля хранится 26,3 тыс. тонн. Запас фруктов составил 650 тонн.

Сегодня в сельскохозяйственных и других организациях есть специализированные картофелехранилища общей емкостью 775 тыс. тонн, овощехранилища на 158 тыс. тонн и плодохранилища емкостью 103 тыс. тонн.

Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода, благодаря созданным условиям в специализированных хранилищах продукция хранится практически до следующего урожая. Там применяются технологии поддержания микроклимата (система вентиляции, температура, влажность воздуха) и создания газовой среды. Причем условия создаются не только для каждой культуры, но и для конкретных сортов.

Для удовлетворения спроса и обеспечения конкурентоспособности продукции в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах есть оборудование по предпродажной подготовке плодоовощной продукции и картофеля (очистка, сортировка, калибровка, мойка, сушка, фасовка в различные тары и др.). В их числе 81 линия по предреализационной подготовке и доработке картофеля, 39 линий по подготовке, доработке и фасовке овощей и 20 сортировальных и фасовочных линий для плодов.

Минсельхозпрод, облисполкомы принимают определенные меры по максимальной загрузке хранилищ для дальнейшей реализации продукции. В первую очередь это связано с развитием крупнотоварного производства (концентрация и специализация), применением современных технологий, использованием новых сортов и гибридов, соблюдением технологических регламентов при выращивании продукции. Это позволило за последние годы существенно увеличить урожайность в общественном секторе: по картофелю  с 208 ц/га в 2015 году до 282 ц/га в 2019-м, по овощам  с 299 ц/га до 328 ц/га.

По госпрограмме развития аграрного бизнеса продолжается посадка плодово-ягодных культур. С 2016 по 2019 год заложено около 3,3 тыс. га садов.

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